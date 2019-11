STRIGOI: Debütalbum und neues Video veröffentlicht

ZurFeier der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Abandon All Faith" letzen Freitag haben die Old School Death Metaller STRIGOI selbtproduziertes Video zum dem Track ' Carved Into The Skin' veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:





'Carved Into The Skin' wurde von Danny Biggin, Json Adriani und Jake Mackintosh, der sich auch um die Bearbeitung des Clips gekümmert hat, gefilmt. In diesem Rahmen ist Bandgründer Greg Mackintosh obendrein zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren wieder in einem Musikvideo zu sehen.



Greg kommentiert: "Dieser Track, der düsterste auf der Platte, befasst sich mit Depression, Verzweiflung und Selbstverletzung. Er ist Ersticken in musikalischer Form."



Bassist Chris Casket ergänzt: "Die Produktion des Videos, das im Studio, aber auch an Plätzen in Yorkshire, Suffolk und Mailand entstanden ist, haben wir komplett selbst übernommen, sogar um die „Spezialeffekte“ haben wir uns gekümmert. Ursprünglich wollten wir nur Hintergrundszenen für ein Lyricvideo einfangen, aber jene Dreharbeiten sind schnell zu einer kompletten Videoproduktion geworden. Das Endergebnis ist ein Mix aus Performance, unheimlichen Orten, kriechenden Insekten und Selbstverstümmelung."