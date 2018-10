SOULDRINKER: Sängerin Iris Bonta verlässt die Band

Ziemlich überraschende Neuigkeiten kommen aus dem Hause SOULDRINKER. Wie die Band heute über ihre Facebook Seite mitteilt, hat Ausnahmesängerin Iris Boanta SOULDRINKER aus persönlichen Gründen verlassen. Aufgrund dieses unerwarteten Ereignisses wird die Band leider nicht in der Lage sein, ihre anstehenden Shows zu spielen. Sobald es relevante Neuigkeiten gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Hier noch der Clip 'Let The King Bleed' vom aktuellen Album "War Is Coming". Youtube.