Kulturinitiative Neresheim: Lichternacht mit MISSION IN BLACK und MAJESTY

Die Kulturinitiative Neresheim bietet bei ihrer diesjährigen Lichternacht am 20.Oktober 2018 ein besonders hochkarätiges Programm für Fans der härteren Töne. Neben diversen Blues, Rock, Pop, Schlager und sonstigen Bands erfährt speziell die Heavy Metalle Gemeinde in der Härtsfeldhalle 1 die absolute Vollbedienung. Den Beginn um 20 Uhr übernehmen dabei die Lokalmatadoren ALSION bevor im Anschluss daran MISSION IN BLACK, mit traditionellen Metalriffs und modernem Groove um ihre neue Ausnahmesängerin Steffi Stuber die Halle zum Beben bringen werden. Sollte im Anschluss an deren Set dennoch ein Stein auf dem anderen liegen, werden die deutschen True-Metaller MAJESTY mit ihren Hymnen wohl den Rest besorgen und die Halle endgültig zum Einsturz bringen. Tickets gibt es für lächerliche 10.- Euro im Vorverkauf oder für 15.- Euro an der Abendkasse.

Hier gibt es Kostproben von den genannten Bands:

MAJESTY mit 'Thunder Rider' Youtube.

MISSION IN BLACK mit 'Welcome The Apocalypse' Youtube.

ALSION mit 'Santa Maria' Youtube.

Quelle: Kulturinitiative Neresheim Redakteur: Mahoni Ledl Tags: neresheimer kulturinitiative lichternacht mission in black majesty alsion