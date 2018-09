SOULFLY mit 360-Grad-Video!

Wie berichtet, veröffentlicht SOULFLY am 19.10.2018 das neue Album "Ritual" über Nuclear Blast. Schaut euch hier das 360-Grad-Video zum Titeltrack an:

https://www.youtube.com/watch?v=z2LHZs7xx-w

Die Tracklist:

01. Ritual

02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

03. The Summoning

04. Evil Empowered

05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

06. Demonized

07. Blood On The Street

08. Bite The Bullet

09. Feedback!

10. Soulfly XI