SOULHEALER mit Jubiläumssong zum 10-jährigen!

De finnische Melodic-Metal-Band SOULHEALER aus Kajaani feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einem ganz besonderen Song. Es heißt 'Don't Shoot The Dancing Dwarf' und unterscheidet sich komplett von dem, wie man die Band bis jetzt kennt.



Gitarrist Teemu Kuosmanen erklärt: "Anfang 2019 kam jemand außerhalb der Band mit der Idee für den Songtitel. Ich überlegte, wie es wäre, wenn wir die Dinge mal anders wie sonst machen und etwas neues ausprobieren. Ich habe einen alten Midi-Synthesizer ausgegraben und fügte dem fertigen Demo ein paar Samples hinzu. Das Ergebnis war der kommerziellste und experimentellste Song, den wir je in unserer 10-jährigen Geschichte gemacht haben. Uns gefiel er und dachten, dass wir ihn veröffentlichen müssen. Also hier ist er für euch zu unserem 10-jährigen Jubiläum. Viel Spaß! "

Das coole Cover-Artwork stammt übrigens von Timo Wuerz!