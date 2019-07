VOYAGER wird auf Tour kommen, aber...

Das ist die gute Nachricht, nämöich dass die Australier nicht nur auf dem ProgPower-Festival unde Euroblast spielen werden, sondern noch fünf Konzerte dranhängen werden. Allerdings alle in England. Warum melde ich das dann überhaupt? Damit alle wissen, dass sie am 29. September nach Köln fahren sollen, denn nur das kann man VOYAGER im Herbst in unserem Lesegebiet sehen. Als Einstimmung hören wir nochmal 'Brightstar'. Youtube.

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Frank Jaeger Tags: voyager euroblast 2019