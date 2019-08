SOULSPLITTER: Deutsches Progprojekt mit Ambitionen

SOULSPLITTER ist eine Band, deren Mitglieder aus Mannheim, Hamburg und Leipzig stammen. Am 26.09.2019 wird die Band ihr Konzeptalbum "Salutogenesis" veröffentlichen. Mit der Single 'The Moloch' ist die ambitionierte und detailreiche Arbeit des Quartetts offensichtlich geworden, nun wurde mit dem Video zu 'The Maze' nachgelegt.

Für Anfang Oktober 2019 plant die Band eine Deutschlandtour mit den US-Amerikanern HEAD WITH WINGS. Dafür sind auch noch Termine zu haben - wer sich angesprochen fühlt, kann gern mit der Band in Kontakt treten.