WOTAN unterschreibt bei Rafchild Records, neues Album im Herbst

Die italienischen Epic Metaller WOTAN haben einen Vertrag bei dem deutschen Label Rafchild Records unterschrieben und kündigen ihr lang erwartetes neues Album für den Herbst an. "The Song Of The Nibelungs" wird dann auch eine angemessen epische Angelegenheit, umfasst 18 neue Lieder und kommt als Doppelalbum daher. Worum es gehen wird? Das sollte der Titel ja bereits klar gemacht haben. News zu Artwork, Trackliste und Veröffentlichungs- und Vorbestelldatum kommen in Kürze, spätestens am 07.12.2019 kann man sich aber von der Qualität der neuen Musik überzeugen, wenn WOTAN zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder hiesige Gefilde be- und bem Riddle Of Steel Festival in Marburg auftreten, eine angemessen epische Kulisse für ihre Rückkehr.

