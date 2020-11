Die Franzosen spielen Modern Metal, stammen aus dem Umfeld der französischen Hauptstadt und werden am 27.11.2020 ihr neues Album "The Sand Within" veröffentllichen. Mit 'Altered' geht es los.

Quelle: Domino Group Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: sound of memories franzosen frankreich neues album november 2020 powermetalde