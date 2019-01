SPACE CHASER und HAMMERSTROKE in Kassel

Wie wäre es mit einem ersten, zünftigen Abend des Kopfschüttelns im neuen Jahr? In der Goldgrube in Kassel werden SPACE CHASER und HAMMERSTROKE am Samstag, den 5. Januar 2019, den Anwesenden ihren Thrash um die Ohren hauen. Einlass wird 19:45 Uhr sein, Beginn ist für 20:15 Uhr vorgesehen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 11 Euro, an der Abendkasse für 14,50 Euro bei den Masters of Cassel.



