PENDULUM OF FORTUNE segelt künftig unter der Flagge von El Puerto Records

Das feine Ulmer Piraten-Label El Puerto Records (unter anderem BEASTÖ BLANKÖ, UNDERTOW, MISSION IN BLACK) präsentiert zum Jahresbeginn ihren jüngst geborgenen Schatz namens PENDULUM OF FORTUNE. Die Band um die beiden Gründungsväter Bodo Schopf am Schlagzeug (Ex THE MICHAEL SCHENKER GROUP, Ex THE SWEET) und Ausnahme-Sänger David Readman (PINK CREAM 69, Ex VOODOO CIRCLE, Ex ALMANAC), veröffentlicht ihr Nachfolgealbum zum Debüt "Searching For The God Inside" am 08. März unter dem Banner der Totenkopfflagge.

Schlagzeuglegende Bodo Schopf dazu:

"Wir sind wirklich froh mit El Puerto Records ein Label gefunden zu haben, die Musik noch so leben und lieben wie wir. Dies ist heute leider nicht mehr selbstverständlich, da nur noch Business Cases, Bilanzen, Follower Zahlen und Clicks in sozialen Netzwerken im Vordergrund stehen. Ich denke wir alle, Band und Label, bilden hier eine Familie mit dem erklärten Ziel, unsere Musik dem Musikfan zugänglich zu machen. Was dann daraus wird, liegt an euch da draußen. See you on Tour. Bodo Schopf".







Label Mitgründer Torsten Ihlenfeld (BRAINSTORM) der zur heutigen Vertragsunterzeichnung auch noch Geburtstag hat, äußert sich wie folgt dazu:

"Schön, so ins neue Jahr zu starten und was für ein schönes Geburtstagsgeschenk obendrein. Ich bin sehr stolz auf unser neuestes Signing PENDULUM OF FORTUNE. Tolle Jungs, sagenhafte Musiker und großartige Songwriter! Willkommen an Bord!!"



Über weitere Neuigkeiten zu PENDULUM OF FORTUNE halten wir euch natürlich hier auf Powermetal.de immer auf dem Laufenden.



Hier die ersten Tour-Daten für 2019:



Freitag 08. März - Gesilingen, Rätsche

Samstag 09. März - Burgrieden, Riffelhof

Sonntag 10. März - Mannheim, 7er Club

Donnerstag 14. März - Bad Friedrichshall, Lemmy`s

Freitag 15. März - Metzingen, Glems, Hirsch

Samstag 16. März - Freudenburg, Ducsaal

Freitag 22. März - Aldenhofen, Rockheaven

Samstag 23. März - Duisburg, Grammatikoff

Sonntag 24. März - Hamburg, Logo