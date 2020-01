SPACE OF VARIATIONS: Plattenvertrag mit Napalm Records geschlossen

Die ukrainische Modern-Metal-Band SPACE OF VARIATIONS hat mit Napalm Records einen Plattenvertrag geschlossen. Dort wird die Band ihre EP "XXXXX" veröffentlichen. Ab dem 03.02.2020 ist das Werk digital verfügbar. Die physische Version ist ab dem 06.03.2020 erhältlich. Sie kann bereits beim Label-Shop bestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Room 57

2. Razorblade

3. Slowmo

4. Empty Universe

5. Find Me in the Dark

6. Будут Наказаны



Zum Song 'Slowmo' ist bereits ein Video verfügbar.

