Am 22. Juni wird das Album, das im Februar bereits auf CD erschienen ist, in limitierter Auflage von 300 Stück auch auf Vinyl erscheinen und folgende Lieder enthalten:

Side A

Hell To Pay

Bad Attitude

Letting Go

Court Of Clowns

Something To Believe In



Side B

Walls Fall Down

Shadowland

Covered In Lust

Fallen

In Memorium

Das Album kann noch nicht vorbestellt werden.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: spartan warrior hell to pay