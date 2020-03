SPELL: Kanada mal wieder

Die Rocker von SPELL pflegen einen Rock der harminischeren Sorte - was nicht als negativ empfunden werden sollte. Melodie und Härte haben sich noch nie ausgeschlossen. Hard Rock und New Wave auch nicht, wie 'Psychic Death' beweist. Die Band selbst gibt an, das sei Hypnotizing Heavy Metal. Da ist was dran.

Auf dem englischen Label Bad Omen Records wird am 10.04.2020 mit "Opulent Decay" das neue Album der Band aus Vancouver erscheinen.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Gordeon Music/ Bad Omen Records