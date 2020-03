ULCERATE: Das Halbe-Dutzend-Album

Dieses Trio aus Auckland, Neuseeland, spielt sehr anspruchsvollen und technisch verspielten Death Metal und wird am 24.04.2020 bei Debemur Morti Productions sein nunmehr sechstes Album veröffentlichen. Von diesem "Stare Into Death And Be Still" kann man nun bereits das Titelstück hören.

