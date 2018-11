SPIRITS OF FIRE: Debut der neuen

An sich ist die Veröffentlichung des selbstbetitelten Erstlingsalbums von SPIRITS OF FIRE zwar erst für den 22. Februar 2019 angekündigt, doch Frontiers Music, das Label der eben erst zusammengestellten "Supergroup", macht uns heute schon Lust darauf. Und zwar mit dem bereits veröffentlichten Video-Clip zu 'Light Speed Marching':

Der Eröffnungstrack des insgesamt elf Titel umfassenden, von Roy Z. produktionstechnisch unterstützten Albums macht in der Tat Laune die gesamte Scheibe zu hören.

Hier erstmal die komplette Tracklist im Ganzen:

1. Light Speed Marching

2. Temple Of The Soul

3. All Comes Together

4. Spirits Of Fire

5. It’s Everywhere

6. A Game

7. Dispensable

8. Meet Your End

9. Never To Return

10. The Path

11. Alone In The Darkness

Ebenso das Line-Up, das der vollmundigen Ankündigung des Labels SPIRITS OF FIRE würden nach "classic PRIEST meets SAVATAGE" klingen, durchaus gerecht wird. Schließlich handelt es sich um eine über Frontiers organisierte Kooperation der Herren Tim "Ripper" Owens, Chris Caffery, Steve DiGiorgio und Mark Zonder.