SPOCK'S BEARD:

Die Progstars werden ihr 13. Studioalbum am 25. Mai 2018 über Insideoutmusic veröffentlichen. Es wird als Doppel-CD, Doppel-LP + 2 CDs und Download veröffentlicht werden. Hier ist die Trackliste:

Disc 1 – Noise Floor

To Breathe Another Day

What Becomes of Me

Somebody’s Home

Have We All Gone Crazy Yet

So This Is Life

One So Wise

Box of Spiders

Beginnings



Disc 2 – Cutting Room Floor

Days We’ll Remember

Bulletproof

Vault

Armageddon Nervous

Fans der Band werden sich freuen, dass Nick D'Virgilio, der die Band 2011 verließ, wieder mit von der Partie ist. Das wird sicher stark, wir warten auf erste Höreindrücke.