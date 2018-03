Superstar Derek Smalls kehrt zurück!

Der Bassist der Megastars SPINAL TAP, von denen wir Kultalben wie "This Is Spinal Tap", "Break Like The Wind, "Shark Sandwich" und "Smell The gLove" lieben, wird am 13. April ein Soloalbum mit dem Titel "Smalls Change (Meditations Upon Ageing)" veröffentlichen. Also, alles außer einen Charttopper, der die KISS' und MANOWARS der Welt vor Neid erbleichen lassen wird, ist eigentlich nicht vorstellbar. Zumal er sich auch noch einige illustre Gäste eingeladen hat, wie man an der Trackliste sehen kann:

1. Openture

2. Rock 'n' Roll Transplant (featuring Steve Lukather, Jim Keltner and Chad Smith)

3. Butt Call (featuring Phil X, Taylor Hawkins)

4. Smalls Change (featuring the Hungarian Studio Orchestra, Judith Owen, Danny Kortchmar and Russ Kunkel)

5. Memo To Willie (featuring Donald Fagen, Jeff “Skunk” Baxter, Larry Carlton and the Snarky Puppy Horns)

6. It Don't Get Old (featuring Peter Frampton and Waddy Wachtel)

7. Complete Faith (featuring the Hungarian Studio Orchestra)

8. Faith No More (featuring the Hungarian Studio Orchestra and Todd Sucherman)

9. Gimme Some (More) Money (featuring Paul Shaffer, Waddy Wachtel and David Crosby)

10. MRI (featuring Derek with Dweezil Zappa)