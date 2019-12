STALLION: Details und Songstream zum neuen Album

Am 28.02.2020 erscheint das dritte Studioalbum der süddeutschen Speed-Metal-Band STALLION. Es trägt den Namen "Slaves Of Time" und wird über High Roller Records veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Waking The Demons

2. No Mercy

3. Time To Reload

4. All In

5. Brain Dead

6. Die With Me

7. Merchants Of Fear

8. Dynamiter

9. Kill The Beast

10. Meltdown



Das Album wurde wie gewohnt von der Band selbst aufgenommen und produziert, für den Mix war Marco Brinkmann (Hellforge Studio) zuständig. Mit dem Song 'Kill The Beast' gibt es eine erste Hörprobe.

