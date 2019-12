SLIME: Tourdaten zum neuen Album

Die Altpunker von SLIME werden am 13.03.2020 ihr neues Album "Wem gehört Die Angst" veröffentlichen. Dazu haben sie eine Zusammenarbeit mit Arising Empire vereinbart. Das Werk wird zum 40-jährigen Jubiläum erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

01. Wem Gehört Die Angst

02. Paradies

03. Hölle

04. Die Suchenden

05. Wenn Wir Wollen

06. Ebbe Und Flut

07. Die Toten Wollen Wieder Alleine Sein

08. Weisser Abschaum

09. Die Masse

10. Fette Jahre

11. Kein Mensch

12. Odyssee

13. Solidarity



Die Tour "Durch alle Höllen und Tiefen" startet bereits im Januar.



Folgende Termine stehen fest:

17.01.2020: Hannover, Faust

18.01.2020: Osnabrück, Bastard Club

24.01.2020: München, Feierwerk

25.01.2020: Wien (AT), Szene

31.01.2020: Schweinfurt, Stattbahnhof

01.02.2020: Wiesbaden, Schlachthof

07.02.2020: Essen, Turock

08.02.2020: Köln, Gebäude 9

15.02.2020: Husum, Speicher

21.02.2020: Kiel, Pumpe

22.02.2020: Bremen, Schlachthof

03.04.2020: Trier, Mergener Hof

04.04.2020: Aachen, Musikbunker

17.04.2020: Bregenz (AT), Between

18.04.2020: Bern (CH), Dachstock

