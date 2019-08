STEEL PANTHER legt nach, Konzerte in Deutschland

Das fünfte Album Klischee-Rocker widmet sich der unerwiderten Liebe und Untreue in bewährt subtiler, lyrischer Art in dem witzigen Video zu dem Titel 'Always Gonna Be A Ho': Youtube.

Das Album "Heavy Metal Rules" wird am 27. September erscheinen und diese Lieder enthalten:

1) Zebraman

2) All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)

3) Let’s Get High Tonight

4) Always Gonna Be A Ho

5) I’m Not Your Bitch

6) Fuck Everybody

7) Heavy Metal Rules

8) Sneaky Little Bitch

9) Gods Of Pussy

10) I Ain’t Buying What You’re Selling

Im November werden die Burschen bei uns live zu sehen sein:

08.11. Metal Hammer Paradise, Weissenhäuser Strand

09.11. Köln, Essigfabrik

10.11. Köln, Essigfabrik