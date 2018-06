STEEL PROPHET:Neues Label, neues Glück?

Die amerikansichen Stahlpropheten, deren letztes Album auch schon wieder vier Jahre zurück liegt, haben einen Deal bei ROAR (Rock Of Angel Records) unterschrieben. Ein neues Album, welches 'The God Machine' heißen soll, darf Anfang 2019 erwartet werden. Wer der Nachfolger für Sänger Rick Mythiasin sein wird, beibt allerdings noch immer ein Geheimnis. Wahrscheinlich erfahren wir es an einem 'Montag'.

