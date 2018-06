HELL OVER HAMMABURG: Neuzugang im Billing!

Das schwarz-bunte Hallenfestival an der Wasserkante verkündet einen Neuzugang im Line-Up: Mit von der Partie ist nun auch noch TRUPPENSTURM, eine Band in der unter anderem Mitglieder von The Ruins Of Beverast und KERMANIA zum Tanze bitten. Ein weiterer Grund nicht länger zu zögern und ein Ticket zu erwerben. Hint: Dieses Jahr war das Festival ausverkauft ...

Bestätigte Bands bisher:



DEAD CONGREGATION

FAUSTCOVEN

GATEKEEPER

MAGIC CIRCLE

MATTERHORN

MEGA COLOSSUS

PROFESSOR BLACK

SANHEDRIN

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

TRUPPENSTURM

WYTCH HAZEL

Tickets gibt es bei Cudgel, Van Records, Iron Bonehead und Eventim.