STEEL PROPHET: Langer Titel, kurzes Lied

Von den US-Amerikanern steht uns ja in Kürze auch ein neues Album ins Haus. Am 25. April soll "The God Machine" erscheinen. Von diesem stammt das Lied 'Dark Mask / Between Love And Hate', das mit 3:15 knapp länger ist, als man benötigt, den Titel aufzusagen. Beinahe. Youtube.

Huch, mit Power Metal hat das aber nicht mehr viel zu tun, das ist astreiner AOR! Sehr guter Song, wenn auch etwas ungewohnt von der Truppe aus Los Angeles. Unbedingt anhören und dann bei ROAR vorbestellen!