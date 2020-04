SINISTER: Heftige Apostel

Die Niederländer hauen uns brutal die 'Apostles Of The Weak' um die Ohren: Youtube.

Ja, musikalisch ganz gut, gesanglcih furchtbar. Na ja, die Freunde der Deather mögen sich selbst ein Bild machen und können dann das a. 29. Mai auf Massacre Records als Digi oder auf ritem oder schwarzem Vinyl erscheinende Album "Deformation Of The Holy Realm" vorbestellen oder im Nuclear Blast Shop auf transparentem Vinyl.

Diese Lieder sind enthalten:

1. The Funeral March

2. Deformation Of The Holy Realm

3. Apostles Of The Weak

4. Unbounded Sacrilege

5. Unique Death Experience

6. Scourged By Demons

7. Suffering From Immortal Death

8. Oasis Of Peace - Blood From The Chalice

9. The Ominous Truth

10. Entering The Underworld