STEEL PROPHET mit Video zu 'Crucify'

Die erste Hörprobe zu dem kommenden Album "The God Machine" hört auf den Namen 'Crucify' und liegt in Form eines Lyrikvideos vor: Youtube.

Das Album wird am 26. April über ROAR Records veröffentlicht werden. Vorbestellungen auch für die limitierten Versionen können auf diesen Plattformen abgegeben werden, wofür man diese Lieder erhält:

1. The God Machine

2. Crucify

3. Thrashed Relentlessly

4. Dark Mask / Between Love And Hate

5. Damnation Calling

6. Soulhunter

7. Buried And Broken

8. Lucifer / The Devil Inside

9. Fight, Kill

10. Life = Love = God Machine