DELAIN: Neues Video zu 'Nothing Left', Charterfolge

Die Niederländer haben mit ihrem Studio- und Live-Album "Hunter's Moon" die Charts erobert und Platz 24 in Deutschland und der Schweiz, Platz 54 in den Niederlanden und 65 in den Billboard Top 200 in den USA erreicht. Zur Feier des Tages gibt es 'Nothing Left' in Videoform von der Blu-ray-Version des Albums mit Marco Hietala von NIGHTWISH als Gast: Youtube.

