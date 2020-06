STEFFI STUBER glänzt mit einer Eigenkomposition

Mit der Nummer 'Not Too Late' stellt die Ausnahmesängerin STEFFI STUBER (MISSION IN BLACK) aus dem schönen Schwabenland nicht nur ihr gesangliches, sondern auch ihr kompositorisches Talent zur Schau. Den wunderschönen, etwas an EVANESCENCE erinnernden Titel komponierte die bekennende Hundeliebhaberin bereits vor sechs Jahren und produzierte diesen gemeinsam mit dem leider viel zu früh verstorbenen Martin Winkler (ex- STORMWITCH, WITCHBOUND) in dessen Home-Studio. "Martl" wie er auch genannt wurde, steuerte hierbei die komplette Musik bei. YouTube.

