SABATON - Videoclip zu 'Devil Dogs'

Der Clip zu 'Devil Dogs' aus dem aktuellen Studioalbum "The Great War" enthält viele Live-Impressionen der "The Great War" Tournee.



Pär kommentiert dazu: "Wir filmten während unserer Nordamerika Tournee und wollten die großartige Stimmung während der Shows einfangen. Junge und ältere Menschen singen und hüpfen jeden Abend zusammen zu unseren Songs. Ich glaube jeder kann sehen, dass wir lieben was wir tun und es kaum erwarten können, wieder auf die Bühnen zurückzukehren".



Das wünschen wir nicht nur SABATON, sondern ALLEN Bands, die sehnsüchtig darauf warten, uns wieder mit Live-Shows unterhalten zu können! Bis dahin: Kopf hoch, nicht unterkriegen lassen und - keep on rocking!

