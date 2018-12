STEVE HACKETT legt nach

Der ehemalige GENESIS-Gitarrist wird am 25. Januar 2019 sein neues Album "At The Edge Of Light" veröffentlichen. Aus diesem Album kann nun ein weiteres Stück angehört werden, nämlich 'Underground Railroad': Youtube.

Das Album wird als Mediabook CD plus extra DVD in 5.1 surround sound mix und Dokumentation, Doppel-Vinyl LP + CD, Jewelcase-CD und Download veröffentlicht werden.