MORTANIUS macht WHAM beinahe erträglich

Die Geißel des Weihnachtsfestes macht auch vor Metal nicht Halt. Die US Band MORTANIUS hat nämlich eine Coverversion des Liedes 'Last Christmas' angefertigt. Aber das Prädikat "beinahe erträglich" passt leider, weil die Band das Lied einfach nicht stark genug verändert. Was wäre strak genug? Wenn es sich in 'Repentless' verwandeln würde, beispielsweise. Macht es aber nicht, hör selbst: Youtube.

MORTANIUS wird nach drei EPs das erste Album mit dem Titel "Till Death Do Us Part" am 22. Februar über Rockshots Records veröffentlichen. Darauf wird auch das WHAM-Cover sein, aber sinnvollerweise als letztes Lied, sodass man die Scheibe mit einer raschen Reaktion beenden kann, bevor man auch im Februar diese Melodie nur mit Lobotomie aus dem Kopf kriegt. Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Facing the Truth (feat Leo Figaro) (5:11)

2. Disengage (10:17)

3. Jaded (feat Jonas Heidgert) (9:02)

4. Till Death Do Us Part (18:23)

5. Last Christmas (Wham cover) (5:56)