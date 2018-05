STEVE 'N' SEAGULLS covert Metalsongs im Country-Gewand

Also, ich kann ja über so etwas lachen. Bisher war mein Favorit in diesem Bereich die Braunschweiger Combo THE TWANG, aber STEVE 'N' SEAGULLS schlägt in eine ähnliche Kerbe. Auf ihrem dritten Album "Grainsville", das am 31. August erscheinen wird, covern die Finnen wieder wild in der Rockgeschichte herum. Das erste Zeugnis davon gibt es in Form des VAN HALEN-Klassikers 'Panama' auf Spotify zu hören. Die Band sagt dazu, das Lied "sei eine Ode an die heißen finnischen Sommer und die schönen Toyotas, die über die finnischen Highways fahren".

Die Band ist vor allem im Internet bekannt, wo ihr Cover von AC/DCs 'Thunderstruck' bisher 60 Millionen Mal aufgerufen wurde. Wollt ihr mal hören? Na gut: Youtube.

Ich finde so etwas ja witzig.