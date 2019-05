Die deutsche Hard-Rock-Formation STINGER hat zu dem Opener 'Hard To Believe' ihres am 10.05.2019 erschienenen Albums "Colourblind" ein dreiteiliges Video produziert, das in humoristischer Weise eine Fortsetzungsstory über das Leben der Band und die Ereignisse auf Tour erzählt.

Teil 1 steht zur Verfügung: