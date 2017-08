STONE TEMPLE PILOTS: Super Deluxe-Edition zum 25. Jubiläum von

Das 25. Jubiläum des sensationellen Debüts (wir erinnern uns: "Core" erklomm nicht nur binnen kurzer Zeit die Charts, die ersten Singles 'Sex Type Thing' und 'Wicked Garden' hatten das gute Stück in weiterer Folge sogar zu 8-fach (!) US-Platin geführt und für die spätere Single-Auskopplung 'Plush' gab es 1994 obendrein einen Grammy in der Sparte "Best Hard Rock Performance") von STONE TEMPLE PILOTS muss selbstredend gebührend gefeiert werden und zwar mit einer amtlichen "Super Deluxe-Edition".

Diese enthält das neu gemasterte Originalalbum, diverse Raritäten, jede Menge unveröffentlichter Demos und Live-Aufnahmen sowie diverse Videoclips. Die "Super Deluxe-Edition" des legendären Erstlingswerks der US-Rocker kommt am 13. Oktober über Rhino für Fans als echtes (sowie auf 15.000 Einheiten limitiertes) "Rundumwohlfühlpaket" in einem liebevoll aufbereiteten Hardcover-Buch in LP-Größe, das zudem reichlich unveröffentlichtes Fotomaterial enthält, in die Läden und besteht aus 4 CDs, dem Original-Album auf Vinyl und einer DVD mit dem Album im 5.1 Surroundmix und den Videoclips der Singles.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

Disc One (Original Album Remastered):

1. Dead & Bloated

2. Sex Type Thing

3. Wicked Garden

4. No Memory

5. Sin

6. Naked Sunday

7. Creep

8. Piece Of Pie

9. Plush

10. Wet My Bed

11. Crackerman

12. Where The River Goes

Disc Two (Demos And B-Sides):

1. Only Dying – Demo

2. Wicked Garden – Demo

3. Naked Sunday – Demo

4. Where The River Goes – Demo

5. Dead & Bloated – Demo

6. Sex Type Thing – Demo

7. Sin – Demo

8. Creep – Demo

9. Plush – Demo

10. Sex Type Thing – Swing Type Version

11. Plush – Acoustic Type Version

12. Creep – New Album Version

13. Plush – Acoustic from MTV Headbanger’s Ball (Take 1)

Disc Three (Live 1993):

Live At Castaic Lake Natural Amphitheater (July 2, 1993):

1. Crackerman

2. Wicked Garden

3. No Memory

4. Sin

5. Plush

6. Where The River Goes

7. Sex Type Thing

8. Wet My Bed

9. Naked Sunday

Live At The Reading Festival (August 27, 1993)

10. Wicked Garden

11. No Memory

12. Sin

13. Lounge Fly

14. Dead & Bloated

15. Sex Type Thing

16. Naked Sunday

Disc Four (MTV Unplugged (November 17, 1993)):

1. Crackerman

2. Creep

3. Andy Warhol

4. Plush

5. Big Empty

6. Wicked Garden

7. Sex Type Thing

Disc Five; DVD:

Original Album 5.1 Mix, 24/96 Stereo Audio and Music Videos

Bonus "Plush" 7-inch Vinyl:

Side 1 - Plush (Edit)

Side 2 - Sin