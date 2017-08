WITCHWOOD: Neues Video

Die italienischen Hard Rocker glänzen mit einem coolem Retro-Touch mit Orgel und Flöte in ihrem neuen Video zu dem Song 'A Grave Is The River'. Die Band, die aus den Resten von BUTTERED BACON BISCUITS hervorgegangen ist, veröffentlichte das dazugehörige Album im November 2016 mit dem Titel "Handful Of Stars". Das Stück ist wirklich klasse, mit der Band sollte ich mich mal befassen: Youtube.

Quelle: Jolly Roger Records Redakteur: Frank Jaeger Tags: witchwood handful of stars my grave is the river jolly roger records