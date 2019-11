STORMBURNER auf den Spuren MANOWARs

Mit den Schweden STORMBURNER meldet eine weitere MANOWAR beeinflusste Band lautstark ihren Anspruch auf den seit längerer Zeit verwaisten Thron der Metal Kings an. Erscheinen wird dieses großartige, auf den Namen "Shadow Rising" getaufte Album am 06. Dezember via Pure Steel Records. Hier gibt es mit 'Men At Arms' und 'Into The Storm' bereits zwei Videos zur Einstimmung.

'Men At Arms'

'Into The Storm'

