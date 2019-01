STORMCRUSHER FESTIVAL startet Bandcontest für Opener-Slot!

Wenn das mal nichts ist, Nachwuchsbands können den Opener-Slot für die diesjährige Ausgabe des STORMCRUSHER FESTIVALs am 13. und 14.9.2019 bei einem Bandcontest gewinnen!







Hier ist die ofizielle Ausschreibung:



❗Bands aufgepasst!❗



Ihr spielt Oldschool Metal, seid/wart bei keinem Label und würdet gerne auf dem Storm Crusher Festival spielen?

Dann bewerbt euch jetzt ganz “Oldschool” per Post für unser Band Crusher Festival am 16. März 2019 und erspielt euch den Slot.



Bewerbungsschluss ist der 31.1.2019!



Aus den Bewerbungen werden wir sechs Bands auswählen. Jede Band hat 30 Minuten Zeit um ihre Songs zum besten zu geben. Das Publikum entscheidet via Stimmzettel. Aus Gründen der Fairness wird es ein Stimmzettel mit mehreren Stimmen werden, dass genaue System wird vor Ort erklärt. Die Spielreihenfolge wird ebenfalls direkt vor Ort mit den Bands ausgelost.



Der Sieger bekommt nicht nur den Opener-Slot auf dem Storm Crusher Festival 2019, sondern obendrein noch 500€ für die Bandkasse!



Der zweite Sieger bekommt freien Eintritt auf dem Storm Crusher Festival sowie 300€ für die Bandkasse!



Der dritte Sieger bekommt ebenfalls freien Eintritt auf den Storm Crusher Festival und 150€ für die Bandkasse!



Ihr wollt also dabei sein? Dann bewerbt euch jetzt!



Der große Showdown steigt am 16. März 2019 im Salute-Rockmusikclub in 92637 Weiden/Rothenstadt.



Einlass ist um 17 Uhr, Beginn 18 Uhr.



Der Eintritt beträgt 5€, dieser geht zu gleichen Teilen an die Bands!



Bevor ihr euch bewerbt noch was ganz wichtiges:



Ihr musst zum Charakter des Storm Crusher Festivals passen! Das heißt, die Musik muss auf jeden Fall eher Sound der alten Schule sein! Dabei ist es erst einmal völlig unwichtig ob ihr Heavy Metal, Hard Rock, Death Metal, Thrash Metal, Doom Metal oder Black Metal spielt! Es geht um den gewissen Oldschool-Charme den auch unser Festival ausmacht. Außerdem dürft ihr keine Cover-Band sein! Bitte habt Verständnis, dass wir nur Bands aus Deutschland berücksichtigen können.



Am 4.2.2019 veröffentlichen wir die Teilnehmer!



Eure Bewerbung schickt ihr bitte an:



Storm Crusher e.V.

Am Steigacker 9

92694 Etzenricht



Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen!



Cheers



Euer Storm Crusher e.V.



Weitere Infos findet ihr auch auf der Facebookseite.

