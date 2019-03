Das von Matthias Kupka gemischte und gemasterte "Seven Seals" - ich habe auf das Cover geguckt, sie meinen wohl nicht die kleinen Robben - wird am 24. Mai über Massacre Records erscheinen und diese Lieder enthalten:

01. Sleepwalker

02. Prevail

03. Under The Spell

04. Taken By The Devil

05. Seven Seals

06. Your Nemesis

07. Keep Me Safe

08. One more Way

09. Downfall

10. Deal With The Dead

11. Old Coals

Auf der Langrille wird erstmals mit Matthias Kupka ein neuer Mann am Mikro stehen. Den kann man vorher bereits live erleben:

25.04.2019 DE Augsburg - Spectrum Club

26.04.2019 DE Reichenbach - Die Halle

30.04.2019 DE Hagen - Kultopia