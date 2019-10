STORMWARRIOR: Trackliste veröffentlicht!

Lust auf puren Viking Heavy Metal? STORMWARRIOR hat das was für euch: Das neue Album "Norsemen", das am 29.11.2019 bei Massacre Records erscheinen wird!



Das Album wurde von Piet Sielck im Powerhouse Studio in Hamburg gemischt und gemastert. Andreas Marschall ist für das imposante Coverartwork verantwortlich, das weiter unten zusammen mit der Tracklist verfügbar ist.



Das Kernthema des Albums ist - wie der Albumtitel bereits suggeriert - das Kriegerdasein der alten Nordmänner.



Die erste Single vom kommenden STORMWARRIOR-Album - welches bald vorbestellbar ist - erscheint am 16. Oktober!

Anbei die Trackliste:

1. To The Shores Where We Belong

2. Norsemen (We Are)

3. Storm Of The North

4. Freeborn

5. Odin's Fire

6. Sword Dane

7. Blade On Blade

8. Shield Wall

9. Sword Of Valhalla

