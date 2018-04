STORMWITCH - Cover vorgestellt, Album im Juni

Das kommende Album der schwäbischen Metalveteranen STORMWITCH wird am 29.06.2018 über Massacre Records in die Läden kommen und den Titel "Bound To The Witch" tragen. Das Artwork hat dieses Mal Michael Vetter von Menschbilder Photo-Art gestaltet.



