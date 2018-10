STORMWITCH - Konzerte im Herbst und Winter

Die Schwabenmetaller STORMWITCH werden im letzten Jahresdrittel einige Konzerte geben, um ihr immer noch recht frisches aktuelles Album "Bound To The Witch" vorzustellen. Dabei werden Jungs von der Alb in Bruchsal, Augsburg und Crailsheim zu Gast sein.

08.11.2018 - Bruchsal, Fabrik

15.11.2018 - Augsburg, Spektrum

28.12.2018 - Crailsheim, Dynamite Night