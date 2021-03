STRANGER VISION - Gewinner des

Die Melodic Metal Band STRANGER VISION hat den "BLIND GUARDIAN's Imagination Song Contest" gewonnen. Sie hat dafür 'Bright Eyes' ausgewählt und konnte die BLIND GUARDIAN-Fans mit ihrer Interpretation überzeugen.



Die Band komentiert dazu: "Wir folgen BLIND GUARDIAN schon seit 25 Jahren und "Imagination from the Other Side" ist ein Meilenstein in unserer musikalischen Entwicklung. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Wettbewerb gewonnen haben. Wir haben davon erst zwei Wochen vor der Deadline davon erfahren, waren also spät dran und außerdem im Teil-Lockdown in Italien. Deshalb mussten wir die Aufnahme und den Film in sehr kurzer Zeit schaffen - aber wir waren sehr motiviert! Natürlich haben wir uns große Hoffnungen gemacht, allerdings ehrlicherweise nicht erwartet, so eine warme Resonanz von den Zuhörern zu bekommen und ganz besonders mit den Komplimenten von Hansi, Andre, Marcus und Frederik wurde ein Traum wahr. Wir können es kaum abwarten, sie im Chat und natürlich live zu treffen!"



Hier die Ankündigung der Gewinnerband, mit Hansi und Andre:

https://www.youtube.com/watch?v=B7vdkRlzTMQ

...und hier der "Gewinnersong":

https://www.youtube.com/watch?v=8YgaAMNxP4c





Quelle: GerMusica Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: stranger vision germusica blind guardian imagination song contest bright eyes