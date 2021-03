SURTURS LOHE: Neues Album

Die Pagan-Metal-Band SURTURS LOHE feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden die naturverbundenen Thüringer ihr fünftes Album veröffentlichen. "Wielandstahl" wird am 24. September 2021 via Einheit Produktionen erscheinen. Als Gastmusiker sind Shir-Ran Yinon (HAGGARD) und Stephan Löscher (FJOERGYN) vertreten.



Die Tracklist liest sich so:

1. Sohn von Glut und Stahl

2. Mimes Reigen

3. Die Schwanenballade

4. Wielandstahl

5. Von albischer Hand

6. Nidungs Reich

7. Der Lahmende Schmied

8. Kelche von Gold

9. Nur ein Vogel

