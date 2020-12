STRANGER VISION: So sieht's aus!

Die italienischen Melodic Rocker haben jetzt das Artwork zu ihrem kommenden Album "Poetica" veröffentlicht. Ja,. das passt alles zusammen, ein bisschen kitschig, farbenfroh und übertrieben, aber in diesem musikalischen Genre darf man schon mal so dick auftragen wie es der Künstler Alessandro Conti getan hat.

Auf dem Album hat sich die Band mit illustren Gästen verstärktz, nämlich Zachary Stevens (SAVATAGE, CIRCLE II CIRCLE, ARCHON ANGEL), Alessandro Conti (TRICK OR TREAT, LUCA TURILLI'S RHAPSODY, TWILIGHT FORCE), Alessia Scolletti (TEMPERANCE), Fabio Dessi (HOLLOW HAZE, ARTHEMIS) und Guido Benedetti (TRICK OR TREAT). Das Album wird am 26. März erscheinen und diese Lieder enthalten:

1. Awakening Prelude

2. Gates of Tomorrow

3. Human Change

4. Soul Redemption

5. Never Give Up

6. Memories of You

7. The Dying Light

8. Rage

9. Over and Over

10. Before the Law

11. Wish

12. Defying Gravity

13. Hero of the New World

14. Invictus

15. Soul Redemption - Deep Version