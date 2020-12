EPICA Tour auf 2022 verschoben

Das kommt nicht unerwartet. Sobald der Konzertbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dürfte es in den Hallen und Clubs eng werden. die Tournee von EPICA mit APOCALYPTICSA und WHEEL ist daher gleich mal auf 2022 verschieben worden. Hier sind die neuen Termine:

06.01.2022 DE Leipzig - Haus Auensee

07.01.2022 DE Berlin - Columbiahalle

08.01.2022 PL Gdansk - B90

09.01.2022 PL Warsaw - Progresja

11.01.2022 AT Vienna - Gasometer

12.01.2022 CZ Brno - Hala vodova

13.01.2022 HU Budapest - Barba Negra

15.01.2022 DE München - Tonhalle

16.01.2022 I Milan - Fabrique

17.01.2022 CH Lausanne - Metropole

18.01.2022 CH Zürich - Komplex

20.01.2022 DE Wiesbaden - Schlachthof

21.01.2022 DE Ludwigsburg - MHP Arena

22.01.2022 LUX Luxembourg - Den Atelier

23.01.2022 DE Hannover - Capitol

25.02.2022 FIN Helsinki - IceHall

27.02.2022 NO Oslo - Sentrum

28.02.2022 SE Stockholm - Berns

02.03.2022 DK Copenhagen - Amager Bio

03.03.2022 DE Hamburg - Docks

04.03.2022 NL Amsterdam - AFAS Live

05.03.2022 DE Köln - Carlswerk Victoria

07.03.2022 BE Brussel - Ancienne Belgique

08.03.2022 UK Nottingham - Rock City

09.03.2022 UK Glasgow - O2 Academy

10.03.2022 UK Manchester - Academy

12.03.2022 UK Bristol - O2 Academy

13.03.2022 UK London - Roundhouse

14.03.2022 F Paris - Zenith

15.03.2022 F Toulouse - Bikini

17.03.2022 ES Barcelona - Razzmatazz 1

18.03.2022 ES Murcia - Gamma

19.03.2022 ES Madrid - La Riviera

20.03.2022 P Lisbon - Coliseum

APOCALYPTICA kommentiert: "Natürlich sind wir traurig, die Epic Apocalypse Tour schon wieder verschieben zu müssen, aber die aktuelle Situation lässt uns keine Wahl. Wir freuen uns schon sehr, auf dieser Tour gemeinsam mit EPICA zu spielen und endlich wieder live auf der Bühne zu sein!"



Simone Simons fügt hinzu: "Aller guten Dinge sind drei! Unsere neuen Tourdaten sind jetzt offiziell! Wir versprechen euch, dass sich das Warten lohnen wird! Wir können es nicht erwarten, wieder auf den Metal Bühnen zu stehen, zusammen mit unseren Freunden von APOCALYPTICA. Wir sehen uns bald! Bleibt gesund und stay metal ;)."