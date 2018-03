Die Bayern hatten 1985 ihr starkes Debütwerk veröffentlicht, das heute trotz einer 2005er Neuausgabe eine gesuchte Rarität ist. Mittlerweile ist das Album auf Vinyl erneut erschienen, und am 27. April legt Karthago Records mit einer auf 500 Stück limitierten CD-Version nach, die fünf Bonustracks enthalten wird:

1. The Bell

2. Wheels

3. Midnight Angel

4. Woman

5. I Hold You

6. Broken Harmonies

7. Bright Fog

8. Hazle The Witch

9. Garden Of Evil

10. Wheels (Demo, Bonustrack)

11. Warrior (Bonustrack)

12. Paradise (Bonustrack)

13. Bright Fog (Demo, Bonustrack)

14. Broken Harmonies (Demo, Bonustrack)