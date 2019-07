STRANGER beim

Kenner und Liebhaber des schwäbischen Stahls der 1980er dürfen dieser Tage ausgiebig jubilieren, denn nachdem vor Kurzem die GRAVESTONE-Reunion über die Bühne ging und die Band mittlerweile auch einen Slot beim kommenden "Keep It True" sicher hat, ist nun STRANGER an der Reihe. Die ebenfalls aus dem Raum Ulm stammende Band hat sich mit fünf von sechs ehemaligen Mitgliedern reformiert und wird im Februar (15.02.2019) beim "Metal Assault X" in der Posthalle in Würzburg auftreten, sowie bereits zuvor am 05.10.2019 im Riffelhof in Burgrieden für GRAVESTONE eröffnen.



35 Jahre nach dem Schwabenstahlklassiker "The Bell" ist also zum zweiten Mal die Zeit für eine STRANGER-Reunion gekommen, was zuletzt zum 20. Jubiläum im leider inzwischen geschlossenen legendären Ulmer Rockschuppen "Take off" der Fall war. Beim Gig in Würzburg wird die Band um Frontmann Gerd Salewski nach Angaben des Veranstalters auch noch diverse Hits seiner folgenden Band CHROMING ROSE zum Besten geben.

Freut euch darauf, neben den kultigen STRANGER-Hymnen also auch melodische Klassiker der Marke 'Louis XIV' oder 'Power And Glory' feiern zu können.



Fürs "Metal Assault X" sind bisher folgende Bands bestätigt, ein Headliner und ein Co-Headliner werden noch folgen:



CHRIS HOLMES & THE MEAN MEN (USA) - (Exclusive Old School WASP only set)

Q5 (USA)

STRANGER (GER) - (Reunion, plus some CHROMING ROSE Hits)

HAUNT (USA)

SCAVENGER (BEL)



15. Februar 2020

Posthalle Würzburg

www.facebook.com/metalassaultfestival

www.posthalle.de



Tickets gibts bei:



www.nuclearblast.de

www.tixforgigs.de

www.eventim.de



lokal beim H2O in Würzburg oder direkt unter tickets@kk-entertainment.de (billigste Variante)