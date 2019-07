FIT FOR AN AUTOPSY kündigt Studioalbum an,

Das fünfte Album der Deathcore-Band wird "The Sea Of Tragic Beasts" heißen und am 25. Oktober über Nuclear Blast erscheinen. Wer möchte, kann das Album im Nuclear Blast Shop bereits als CD oder in verschiedenen Vinyl-Versionen vorbestellen, aber man kann auch erstmal in den Song 'Mirrors' reinlauschen: Youtube.

Fieses Video für einen heftigen Song. Bandleader Will Putney sagt dazu: "Jeder trägt etwas in sich, gut oder schlecht. 'Mirrors' beleuchtet die dunklere Seite dieses Konzeptes. Es ist auch ein Statement dazu, wie sich die Entscheidungen, die man trifft, auf die Menschen um einen herum auswirken können. Dieser Song ist aus persönlichen Problemen entstanden, aber letztendlich ist es eine Reflexion von Liebe und Abhängigkeit in menschlichen Beziehungen im weiteren Sinne; die Unfähigkeit, sich selbst aus der Dunkelheit, die einen umgibt, zu retten. Unsere neue Platte taucht tief in solche schweren Themen ein und 'Mirrors' ist nur die Spitze des Eisbergs."

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. The Sea Of Tragic Beasts

2.No Man Is Without Fear

3. Shepherd

4. Your Pain Is Mine

5. Mirrors

6. Unloved

7. Mourn

8. Warfare

9. Birds Of Prey

10. Napalm Dreams

Zum Release wird die Band erstmal in den USA touren, über europäische Auftritte ist noch nichts bekannt.