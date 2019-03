SUB-URBAN DEATH: Kurz, schnell, schmerzhaft

Rüder Punkcore aus Kassel kommt in Form eines Promo-Three-Trackers, den man auf der Bandcamp-Seite der Band anhören und bestellen kann. Die Jungs wollen um Ostern herum dann ins Studio gehen und ihre erste richtige Langrille produzieren. Wir sind gespannt, ob sie diesen Energielevel werden halte können. Bislang gibt es diese drei Lieder zu hören:

1. A Decent Strike 01:30

2. This Might Collapse 01:07

3. Everybody Does A Job (feat. Emma/THE GUILT) 01:32