SUBSIGNAL: Videos und Tourdaten

Meine deutschen Lieblingsprogger werden nächste Woche ihr neues Album "La Muerta" veröffentlichen, es wird also Zeit, allen das Album ans Herz zu legen. Denn: Es ist mal wieder toll geworden. Hört selbst mal 'Even Though The Stars Don't Shine': Youtube.

Und auch das Titelstück gibt es bereits als Video: Youtube.

Wer jetzt sofort zuschlagen will, kann das Album auf der Band-Webseite bereits als CD, Vinyl und als Bundle mit einem T-Shirt bestellen.

Im Oktober wird die Band auch live zu sehen sein, und zwar hier:

10.10. München, Backstage

11.10. Ludwigsburg, Rockfabrik

13.10. Arnsberg, Breaking The Silence Festival

14.10. Frankfurt, Nachtleben

17.10. Hamburg, Logo

18.10. Oberhausen, Zentrum Altenberg